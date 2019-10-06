اختتام برنامج التمكين الاقتصادي لمتحديات الإعاقة بأسيوط

اختتم برنامج التمكين الاقتصادي للفتيات متحديات الإعاقة ضمن مبادرة "من حقي أعيش" التي أطلقها مركز إعلام جنوب أسيوط التابع للهيئة العامة للاستعلامات.



وصرحت الدكتورة مروة سيد سلام مديرة مركز إعلام جنوب أسيوط، إن البرنامج برعاية وتمويل جمعية سيدات الأعمال بأسيوط وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الأمل لذوي الإعاقة وتنمية المجتمع بأبوتيج.



وأشادت مروة سلام بنجاح التجربة برنامج التمكين الاقتصادي وما أضافته للفتيات على صعيد الاندماج في المجتمع وتنمية قدرتهم على العطاء ودعم الثقة والإيمان بالذات لديهن، وهو ما يساير نشاط مركز إعلام جنوب أسيوط تجاه دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.



وأشارت نجوى عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال بأسيوط إلى أن البرنامج يعد منحة تستهددف دعم الفئات المهمشة وتمكينها فعليًا على أرض الواقع، مضيفة أن البرنامج تضمن سلسلة من التدريبات الحرفية للفتيات في مجالات خياطة الملابس والمفروشات بكافة أنواعها والعطور والإكسسوارات والمشغولات اليدوية علاوة على تدريبات في مجالات المهارات الحياتية للدعم النفسي للفتيات وريادة الأعمال اللازمة لكيفية التخطيط وتنفيذ مشروعات ناجحة وتسويقها.