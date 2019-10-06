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محافظات

قيادات الدقهلية تضع إكليل الزهور على النصب التذكاري

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:32 م
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
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وضع محافظ الدقهلية إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول أمام ديوان عام المحافظة بميدان الشهداء، في الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ورافقه اللواء محمد حجي مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، واللواء حسام عبد الواحد مدير الأمن الوطني، والدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير المساعد، والمقدم تامر العوضي المستشار العسكري.

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، وقرأ الحضور الفاتحة على روح شهداء الوطن الأطهار.

وقال محافظ الدقهلية، خلال وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء، إنه لولا هؤلاء الأبطال وما قدموه من تضحيات ما كنا هنا اليوم نحتفل بالنصر العظيم، ووجه التحية للقوات المسلحة والشرطة التي تحمي الجبهة الداخلية، وأكد على اعتزازه بهذه الأيام التي أعادت الروح والعزة لشعب مصر.

شهد مراسم وضع أكليل الزهور، لفيف من القيادات الأمنية من القوات المسلحة والشرطة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب.

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