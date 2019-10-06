قيادات جامعة مصر يتقدمون بالتهنئة للرئيس السيسي والقوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر

قدم رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خالد الطوخي، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة الباسلة، وشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.



وقال الطوخي إن حرب أكتوبر ستظل تعيد للمصريين ولكل الأحرار حول في المنطقة العربية والعالم معاني العزة والكرامة، كما ستبقى حرب أكتوبر شاهدًا على عظمة مصر وقوتها وصلابتها في وجه الطغاة والمستعمرين.



كما تقدم رئيس جامعة مصر الدكتور محمد العزازي، إلى الرئيس والقوات المسلحة والشعب، قائلا: « حرب أكتوبر أثبتت أن جنود مصر مخلصون على مدار التاريخ، وكانوا ولا زالوا هم السلاح الرادع والدرع الواقي والحارس الأمين لهذه البلد المباركة.. حمى الله مصر بفضل جيشها من المعتدين وسيحميها الآن من إرهاب المجرمين».



ودعا رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جموع المصريين لأخذ الدروس المستفادة من ذكرى الانتصار العظيم، بكثير من معاني العزيمة والإصرار والعمل والإنتاج، وعقد النية على بداية جديدة لخوض معركة البناء والإنتاج للنهوض بمصر.



بدورها طالبت أمين عام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتورة ياسمين الكاشف، بضرورة الاصطفاف والتلاحم ومساندة القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، سائلة المولى -عز وجل- أن يرحم شهداء الجيش والشرطة الأبرار الذين ضحوا بدمائهم من أجل نصرة الحق والوطن.



كما دعت بأن يحفظ الله مصر وجيشها وأهلها من كل سوء، وأن يعيد عليها الانتصارات بمزيد من الخير والتقدم والرخاء والسلام والاستقرار.