السيطرة على حريق بمطعم فى مصر الجديدة

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل مطعم في مصر الجديدة، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى محل الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق بالمكان دون وقوع إصابات.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في مطعم بمنطقة مصر الجديدة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، حيث تمت محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وإخماد الحريق.