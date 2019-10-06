ضبط 8 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات خلال 24 ساعة

واصل قطاع أمن المنافذ، الجهود لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.



وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط 8 قضايا تهريب، ضبط خلالها ملابس أجنبية الصنع- إكسسوارات هواتف محمولة- سجائر إلكترونية- مستحضرات تجميل- هواتف محمولة- مفاتيح كهرباء- مشغولات فضية- شيش إلكترونية بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا أربعة وثلاثين مليونًا وتسعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وثلاثمائة تسعة وستين جنيهًا.



ونجحت الحملات فى ضبط قضية تهريب عملات مصرية، بإجمالى اثنان وثمانون ألفًا وستمائة جنيه، وضبط قضية تهريب مشغولات فضية بإجمالى 4،450 كيلو جرام، وضبط قضية تهريب 27 طلقة آلية، وضبط قضيتين فى مجال ضبط جرائم تهريب المواد المخدرة بأنواعها.



وأسفرت الجهود عن ضبط 25 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، انتهاء فترة التصريح، مخالفات السائقين، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات مسطح مائى، وتحرير 1160 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 240 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 7 قضايا فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.