وفاة الرئيس السابق لنادي ريكرياتيفو الإسباني

توفى الرئيس السابق لنادي ريكرياتيفو دي هويلفا الإسباني لكرة القدم خوزيه مارتينيز اوليفا مساء السبت عن عمر يناهز 82 عاما.



وحقق اوليفا مسيرة حافلة كلاعب ورئيس لنادي ريكرياتيفو دي هويلفا بجانب احترافه في عدة أندية أبرزها اشبيلية وكوردوبا.



وشارك اوليفا في 139 مباراة مع ريكرياتيفو دي هويلفا في ستينيات القرن الماضي.



وذكر ريكرياتيفو دي هويلفا في بيانه "النادي يعرب عن حزنه لوفاة خوزيه مارتينيز اوليفا اللاعب والرئيس السابق للنادي الذي شارك في 139 وصعد بالفريق لدوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه".