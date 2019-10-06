ضبط 17 طن لحوم ودواجن غير صالحة

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مكبرة، لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة.



أسفرت جهود الحملة، خلال 3 أيام، عن ضبط 6 قضايا 4 مصانع- سيارة- ثلاجة، بإجمالي مضبوطات بلغ 17،297 طن من اللحوم والدواجن ومصنعاتها، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ودون بيانات، ومجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى الذبح خارج المجازر الحكومية.



ونجحت الحملات الأمنية في ضبط 130 سيارة لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات، انبعاث أدخنة كثيفة بالمخالفة لقانون البيئة.