الأحد 06 أكتوبر 2019 الموافق 07 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 17 طن لحوم ودواجن غير صالحة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:38 ص
جريدة الدستور
عمرو المزيدي_ حسام محفوظ
طباعة
وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مكبرة، لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة.

أسفرت جهود الحملة، خلال 3 أيام، عن ضبط 6 قضايا 4 مصانع- سيارة- ثلاجة، بإجمالي مضبوطات بلغ 17،297 طن من اللحوم والدواجن ومصنعاتها، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ودون بيانات، ومجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى الذبح خارج المجازر الحكومية.

ونجحت الحملات الأمنية في ضبط 130 سيارة لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات، انبعاث أدخنة كثيفة بالمخالفة لقانون البيئة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

العثور على تمساح في بورسعيد

منذ حوالي 17 ساعة

فيديو نادر للحظة خروج جثمان الرئيس السادات من المستشفى ودفنه

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق زوجة الشهيد "منسى" بعد الإعلان عن عمل درامى لقصة حياته

منذ حوالي 16 ساعة

كلوب يكشف عن إصابة محمد صلاح الخطيرة في مباراة ليفربول وليستر سيتي

ads

الصور

image description

صور.. خماسية الأهلى فى أسوان

image description

افتتاح بوابة الأهلي العملاقة بمدينة نصر

image description

أحدث جلسة تصوير أغنية حمادة هلال الجديدة

image description

مباراة الزمالك والمقاصة في صور

image description

مباراة فوز الزمالك على مصر المقاصة وطرد طارق حامد

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها

فيديو.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى باسم يوسف

مصرع شابان أثناء تنقيبهما عن الذهب بالبحر الأحمر

محمد حموده: الإثيوبيون يملؤهم الحقد.. وقطر مولت السد (فيديو)

أيام زمان

يوسف وهبي.. فنان آمن بعالم الأرواح واستخدمها للتداوي

فيديو نادر.. زيارة الرئيس السادات والملك فيصل بن عبدالعزيز لخط بارليف

فيديو نادر للحظة خروج جثمان الرئيس السادات من المستشفى ودفنه

حسن الإمام يُقبل "ركب" الراحل حسين رياض.. تعرّف على القصة

الصحة

تطبيق جديد للكشف عن العلامات المبكرة لسرطان العين بين الأطفال

مأكولات بحرية هامة للحامل لإنجاب أطفال أذكياء

10 طرق طبيعية لإزالة جير الأسنان

الألياف الغذائية تقلل من مخاطر السكر وضغط الدم المرتفع

الرئيس نيوز

في الشهر التاسع لتطبيق "زيرو جمارك".. "الإسكندرية" تفرج عن سيارات بـ 4.4 مليار جنيه

"انتصار عسكري كاسح".. كاتب إسرائيل يتحدث عن "الإنجاز المصري" في ذكرى أكتوبر

تونس: تنافس حاد في الانتخابات التشريعية اليوم

"النفط ليس أغلى من الدم".. مواقف لا تُنسى للأشقاء العرب في حرب أكتوبر

منوعات

"لايف كابيل" تطبيق يساعد في الحفاظ على العلاقات العاطفية

العثور على 6 فيلة غارقة فى شلال مياه بتايلاند

نباتيون يدشنون حملة لإجبار بريطانيا على حظر اللحوم والأسماك

صدور كتاب جديد عن البرمائيات فى كينيا

كشكول

المعاهد الكندية تكرم عميد إعلام القاهرة الأسبق.. الثلاثاء

بدء الدراسة غداً.. ننشر الأوراق المطلوبة للالتحاق بمعهد الأزهر الفني للتمريض

"التعليم العالي" يهنئ "السيسي" والشعب المصري بنصر أكتوبر

مسابقة لاختيار أجمل مدرسة في شمال الجيزة

إسلام سياسي

اليمن: ضبط خلية نسائية حوثية تزرع الألغام في الأسواق

فيديو .. الإفتاء تكشف: كيف يرتدي الإخوان ثوب المظلومية للتغطية على جرائمهم؟!

سياسي ألماني: حتى كرة القدم غير آمنة من إرهاب أردوغان

طالبان تقتل 6 رجال شرطة فى إقليم شمال شرق أفغانستان


زيت وسكر

أسعار الدولار اليوم الأحد 6 – 10 – 2019

أسعار الذهب اليوم الأحد 6 – 10 – 2019

ترقيم وتسجيل  5 مليون رأس ماشية بالمحافظات

8  مشروعات إستثمارية داجنة بحق الإنتفاع

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
إذا عـشقت اعشق قمر
ماجد حبته
.. ولم تنته الحرب
ماجد حبته
سخّان أم هيثم!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أمين الخولى.. الثائر الأول بين الأساتذة والتلاميذ
المزيد

الثقافة

تاريخ ونشأة المسرح بقصر ثقافة المطرية

رباعى الساكسفون الكورى يعزف مؤلفات مصرية وعالمية فى الأوبرا

انطلاق فعاليات الأسبوع العاشر للبرنامج الثقافى بملوى

"ثقافة جنوب سيناء" تضىء شرم الشيخ احتفالا بذكرى النصر

صفحتنا ع الفيس بوك