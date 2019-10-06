رئيس مدينة كفر شكر: السيسي جاء فاتحة خير وانجزنا مشروعات عدة

أكد المهندس محمد حسينى عبدالرحمن رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أنه تم اعتماد رصف طريق طراد النيل بداية من أمام فرع كهرباء المدينة مرورا بالمحكمة والمستشفى ومركز الشرطة ومجمع المدارس بقرية ميت الدريج وذلك من قيمة المبالغ المخصصة لرد الشئ لأصله.



وأضاف حسينى فى تصريح خاص لـ "الدستور" أنه جار العمل بعد الانتهاء من رصف الطريق فى البدء فى أعمال الرصف المخصصة بالخطة الاستثمارية للمركز والمدينة والتى تشمل رصف جميع الشوارع الفرعية المتفرعة من شارع جمال عبدالناصر وذلك بهدف راحة وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين فى تحركاتهم اليومية.



وأوضح أنه توجد خطة متوالية لرصف كافة الشوارع التى تم حفرها أثناء توصيل مشروع الغاز الطبيعى للمنازل بالمدينة، مشيرًا إلى أن كفرشكر شهدت طفرة كبيرة وحقيقية في إنشاء عددا من المشروعات الخدمية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تكلفت ملايين الجنيهات والتى كان بعضها متوقف منذ سنوات ومنها على سبيل المثال لا الحصر محطة معالجة صرف صحى بمنطقة عزبة قدرى التابعة لقرية برقطا وأيضا مشروع إنشاء إنشاء إثنان كوبرى علوى والمركز الطبي والمستشفى المركزى وعددا من المدارس ومحطة مياة المرشحة لخدمة أهالى المدينة والقرى فضلا عن تخصيص 3 أماكن لإنشاء مكاتب بريد إضافية بالمدينة وقرى كفر تصفا وأسندت قائلا " السيسى جاء فاتحة خير على أهالى كفر شكر لسرعة إنجازه عدد من المشروعات الخدمية التى تأخرت سنوات وكان المواطن فى أشد الاحتياج لها".



وأوضح رئيس المركز والمدينة أننا نسعى ليل نهار من أجل سعادة وفرحة المواطنين من خلال تخفيف الأعباء المعيشية وتوفير كافة المرافق والخدمات فى شتى المجالات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.