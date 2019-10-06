البابا تواضروس يترأس القداس الإلهي بإيبارشية شمال فرنسا السبت

يبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية زيارته الرعوية إلى فرنسا خلال الأسبوع المقبل.



ويترأس قداسته صلوات القداس الإلهي، صباح السبت المقبل، بمطرانية شمال فرنسا، بحضور الأنبا مارك أسقف الإيبارشية والكهنة والخدام هناك.



كما يشارك البابا تواضروس الثاني، في اجتماع مع شعب الإيبارشية، مساء السبت، بحضور أقباط وخدامها من مختلف كنائس إيبارشية شمال فرنسا وباريس.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في منتصف الشهر الماضي بعيد رأس السنة القبطية المعروف كنسيا بـ"عيد النيروز"، لتبدأ عاما قبطيا جديدا يحمل تاريخ 1736 يُختتم في سبتمبر المقبل، وتنقطع الكنيسة عن الأصوام المطولة ما خلا صوم يومي الأربعاء والجمعة أسبوعيا، حتى تحتفل بصوم الميلاد في يوم 25 من نوفمبر المقبل.