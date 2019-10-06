أسعار الخضار اليوم.. والفاصوليا بـ14 جنيهًا

قال حاتم النجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية، إن هناك استقرارا في أسعار الخضار، اليوم الاحد.



وأضاف النجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن سعر الليمون البلدي سجل سعرا بين 7 و13 جنيها، وسجل كيلو الطماطم سعرا يتراوح بين 3 و4.50 جنيه.



في حين سجل كيلو البطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 4 جنيهات، والكوسة من 4 إلى 5.50 جنيه.



وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 لـ14 جنيها، وكيلو الباذنجان الرومي بـ2.50 جنيه، والباذنجان البلدي 3.50 جنيه، والجزر دون عروش بـ6 جنيهات.



وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 5 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 7 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 4 جنيهات، والخيار الصوب بـ5 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات.



وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان 12 جنيها، والقلقاس 7 جنيهات، والثوم 8 جنيهات، وسعر القرنبيط 4 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات.

