البنوك تصعد ببورصة السعودية بمستهل تعاملات اليوم



وسجل المؤشر العام ارتفاعًا بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 7971.16 نقطة، ليربح من خلالها 47.49 نقطة.



وجرى التعامل على 31.32 مليون سهم وبقيمة 771.48 مليون ريال، موزعة على 28.85 ألف صفقة.



وتصدر الارتفاعات سهم إكسا التعاونية بنسبة 6.10 بالمائة، وتلاه سهم جبل عمر بنحو 5.02 بالمائة.



وجاء سهم "ساسكو" في صدارة التراجعات بنسبة 3.24%، كما انخفض سهم الدريس بنسبة 1.79%.



وتصدر التداولات سهم البحري بنسبة 3.62%، من خلال التداول على 64.49 مليون ريال.



وكان المؤشر قد اختتم تعاملات جلسة الخميس الماضي، على تراجع للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرًا بهبوط قطاع المواد الأساسية والبنوك بنسبة 0.79% إلى مستوى 7921.15 نقطة ليفقد نحو 63.28 نقطة.

استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع بدعم من قطاعي البنوك والمواد الأساسية.