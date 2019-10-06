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عالم

كيف تتصدى مصر وقبرص لتحركات تركيا غير الشرعية في "المتوسط"؟

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:28 ص
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
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أعرب المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن تأكيد مصر على حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط في إطار ما يقضي به القانون الدولي، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصًا للتنقيب البحري عن النفط والغاز.

وحذر بيان لوزارة الخارجية من مغبة مواصلة أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، مشددًا على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.

تنديد دولي وأممي
خلال لقائه مع نظيره اليوناني، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده أخطرت تركيا بأن أي أعمال حفر "غير قانونية" جنوب قبرص أمر ترفضه الولايات المتحدة، مؤكدًا استمرار اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية التي تضمن توافق النشاطات الجارية مع القانون.

وأكد بومبيو خلال اللقاء، أن هناك مساعٍ لدفع جميع الأطراف لتعمل على خفض التصعيد، من أجل إيجاد الحلول التي ترضي الجميع، كما أكد على أن هناك قواعد تحكم عمليات التنقيب العالمية عن موارد الطاقة في البحر المتوسط.

في السياق ذاته، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أن "وصول سفينة تنقيب تركية جديدة إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية يشكل انتهاكا لسيادة جمهورية قبرص والقانون الدولي"، مؤكدًا أنها "إشارة غير ودية من شأنها أن تقود إلى تصعيد التوتر في شرق المتوسط".

من جانبه، قال السفير محمد عبدالحكم سفير مصر السابق في قبرص، إن مصر تؤيد تمامًا حقوق قبرص في سيادتها على المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، واستغلال حقوقها، كما تعارض تمامًا كافة الممارسات غير الشرعية لتركيا وتطالب بالتوقف عنها، فضلًا عن تأييد كافة التحركات الدبلوماسية لقبرص على المستويات الدولية في هذا الشأن.

وأضاف عبد الحكم، في تصريحات لـ "الدستور"، أن المواقف الدولية المنددة بالخطوات التركية إنما تتناغم مع الاتفاقيات والقوانين الأممية لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لافتًا إلى أنه، في هذا الإطار، قامت قبرص بالفعل بإيداع وثائق ترسيم الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة ما يجعل موقفها رسمي وقانوني، ويضفي الشرعية الدولية على الاتفاقية.

ولفت سفير مصر السابق بقبرص إلى أن الممارسات التركية في البحر المتوسط تتناقض مع القانون الدولي، مؤكدًا أن هناك موقفان هما الأبرز والأهم في القضية، الأول هو موقف الاتحاد الأوروبي، والذى من المقرر أن يجتمع فى 15 أكتوبر الجاري، وكذلك موقف الولايات المتحدة الأمريكية والذي عبرت عنه مرارًا بالتنديد بالتحركات التركية، لافتًا إلى أن المواقف الدولية تأتي استنادًا على الموقف القانوني السليم لقبرص.

قمة منتظرة
وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحث وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان الترتيبات اللازمة لانعقاد القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي خلال شهر أكتوبر الجاري بالشكل الذي يعكس عمق وخصوصية العلاقات بين الدول الثلاث أسوة بالقمم السابقة التي تمت في هذا الإطار، وبما يساهم في الحفاظ على الزخم السياسي والاقتصادي الذي أولدته هذه الآلية الهامة ومواصلة تطويره.

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