أول تعليق لـ حماقي على تأثره بالمتسابقة وئام رضوان (فيديو)

علق الفنان محمد حماقي، على انفعاله الشديد متأثرًا بالمتسابقة وئام رضوان، من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال الحلقة الثالثة من برنامج "ذا فويس" في موسمه الخامس.وكتب "حماقي" على مقطع الفيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "وئام هزت مشاعرنا وأثرت فينا كلنا؛ اتحدت كل الظروف بإحساسها والطاقة الإيجابية اللي نشرتها على المسرح وهي بتغني إن شاء الله تحقق حلمها مع بعض.. فريق حماقي".وتسببت المتسابقة المغربية وئام رضوان في بكاء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "ذا فويس"، وذلك بعد ظهورها على مسرح البرنامج بكرسى متحرك.