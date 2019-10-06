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مصر

بدء العد التنازلي لانتخابات الأطباء

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:25 ص
جريدة الدستور
سارة سعودى- فاتن خديوي
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بدأت نقابة الاطباء في العد التنازلى لانتخابات مجلس النقابة، المقرر إجراؤه يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، حيث ستفتح مقرات الانتخابات أبوابها للأطباء من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

أعلنت النقابة العامة للأطباء عن توقف سير العمل الخاص بخدمات السادة الأطباء وذلك من يوم الخميس 10 أكتوبر إلى السبت 12 أكتوبر.

وأضافت أن الانتخابات ستجري في مقر النقابة الفرعية في 12 محافظة، منها القاهرة، والأقصر، ومرسى مطروح، والبحيرة، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والاسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، ودمياط، والبحر الأحمر، فيما تجري في نادي النقابة أو اتحاد المهن الطبية في محافظات الجيزة، وسوهاج، وأسوان، والشرقية، والدقهلية، على ان تجرى في باقي المحافظات في مقرات غير تابعة للنقابة.

ومن أبرز المرشحين على منصب نقيب الأطباء، الدكتور خيري حسين نقيب الأطباء والدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، والدكتور أسامة عبدالحي وكيل النقابة، والدكتور محمد سلامة عضو المجلس، والدكتور إبراهيم الزيات نقيب الأطباء بالدقهلية.

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