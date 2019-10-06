ضبط متهمين بحيازة أسلحة وذخائر في حلوان والقطامية

ألقى ضباط مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على اثنين من العناصر الإجرامية، لحيازتهما أسلحة نارية وذخائر في حلوان والقطامية.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ضبط حداد مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، سبق اتهامه في قضية "شروع في قتل" حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم وبحوزته (طبنجة 4 طلقات من ذات العيار)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته السلاح بقصد الدفاع.



كما تم ضبط خفير خاص بدائرة قسم شرطة القطامية، سبق اتهامه في 3 قضايا، آخرها قضية "سلاح نارى دون ترخيص"، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم وبحوزته طبنجة، 8 طلقات من ذات العيار، وبالكشف عن السلاح تبين أنه مبلغ بسرقته، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته السلاح بقصد الدفاع عن النفس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.