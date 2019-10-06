إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق "القصير- مرسى علم"

أصيب 5 أشخاص، صباح اليوم الأحد، عقب انقلاب سيارة ملاكي في طريق "القصير- مرسى علم"، وتحديدًا بمنطقة الكيلو 40، وتم نقل المصابين لمستشفى القصير المركزي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف البحر الأحمر بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي في الكيلو 40 طريق "القصير- مرسى علم"، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين لمستشفى القصير المركزي لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وأكد مصدر طبي خاص، لـ"الدستور"، أن المصابين حالاتهم مستقرة ولا توجد حالات خطرة بينهم، وجارٍ إسعاف المصابين وتلقيهم العلاج بالمستشفى، واتخاذ اللازم حيالهم.