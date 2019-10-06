المرور: رصد 3269 مخالفة بالجيزة

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، بناءً على تعليمات مدير أمن الجيزة.



وتمكنت إدارة المرور، خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3269 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 70 مخالفة تجاوز سرعات، و1460 مخالفة نموذج 125.



كما تم رصد 73 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى"، وتم حجز 20 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و25 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 68 مخالفة دون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 56 دراجة نارية وسيارة.