التأمين الشامل.. 16 قسمًا لخدمة المرضى بـ"النصر" فى بورسعيد

أعلنت إدارة مستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، اليوم الأحد، أن المستشفى يقدم خدماته وفق أعلى المعايير الطبية من خلال 16 قسمًا.



وأشارت، في بيان لها، إلى أن الأقسام هي: الطب النووي، الأشعة التشخيصية، العلاج الإشعاعي، قسطرة قلب كبار، قسطرة قلب أطفال، جراحة قلب كبار، جراحة قلب أطفال، أورام الأطفال، جراحة أورام أطفال، رعاية الأطفال PICU PCCU، رعاية حديثي الولادة NICU، رعاية قلب كبار CCU، جراحة العظام، جراحة الأطفال، التخدير، وأقسام المعامل.



وأكدت إدارة المستشفى على أنها تتلقى استفسارات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمستشفى، أو عن طريق الاتصال المباشر بالمستشفى، من خلال مكتب إرضاء المنتفعين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.