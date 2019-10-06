ضبط 35 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط "35 قطعة سلاح ناري، 109 قضايا مخدرات، وتنفيذ 94833 حكما قضائيا متنوعا".



جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.