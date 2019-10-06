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وثائق سرية أمريكية تكشف بطولات الجيش المصري بـ"حرب النصر"

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:20 ص
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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عرضت قناة "إكسترا نيوز"، عددا من الوثائق السرية الأمريكية التي كشفت عن بطولات الجيش المصري خلال حرب أكتوبر 1973، وتضمنت الوثيقة الأولى الملحق العسكري الأمريكي، الذي تم إبلاغه من قبل الإسرائيليين بشأن الأحداث فى 7 أكتوبر 1973.

ووصف الملحق الانطباع العام عن أحداث ذلك اليوم بأنه كان يوما تعيسا وبائسا، مع الإشارة الضمنية بوقوع العديد من الضحايا إلى جانب الخسائر فى الأسلحة.

بينما رصدت الوثيقة الثانية، أخطاء إسرائيل التى وقعت فيها خلال الساعات الأولى من نشوب حرب 73، حيث ارتكبت إسرائيل خطأين فادحين ومكلفين، حيث قادتهم تجربتهم فى حرب 67 إلى الاعتقاد بأن بإمكانهم استخدام الدبابات وحدها لمحاربة المشاة المصرية، إلى جانب أنهم لم يأخذوا فى الاعتبار تأثير الصواريخ المضادة للدبابات في أيدي القوات المسلحة المصرية.

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