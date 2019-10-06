ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم بانجو في "السحر والجمال"

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال، وبحوزتهم كميات من مخدر البانجو والهيروين بقصد الاتجار.



أسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان "منطقة السحر والجمال" عن ضبط عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بالشرقية، لاتجارهما في المواد المخدرة، متخذين من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وبحوزتهما "3 كيلوجرامات لنبات البانجو المخدر- سلاح أبيض- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسلاح لاستخدامه في نشاطه الإجرامي.



كما أثمرت الجهود الأمنية عن ضبط عاطل سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات"، مقيم بالعاشر من رمضان بالشرقية لاتجاره فى المواد المخدرة، متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته "25 جراما لمخدر الهيروين- مبلغ مالي".



بمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.