كفرالشيخ تعلن توفير الأراضى الخاصة بالصرف الصحى فى مطوبس

أعلن محافظ كفرالشيخ، الانتهاء من توفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الصرف الصحي بالسلاهبة والغلايسة بمركز مطوبس للمرحلة الثانية.



وأضاف: "وبذلك تم التغلب على المعوقات لسرعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى المرحلة الثانية لأهالي مطوبس، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، للحد من التلوث ببحيرة البرلس والبحر الأبيض المتوسط، وتحسين جودة المياه الواردة للبحيرة، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، والتى تتضمن 57 قرية مرحلة ثانية، بالإضافة إلى مشروعات الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، لترتفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحى لقرى المحافظة من 38% إلى 60% عام 2022م، مقدمًا خالص الشكر للمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، والمهندس استفتاح على أبوإبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وأهالى مطوبس، لإنهاء معوقات تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بمطوبس".



وقال المحافظ، في بيان له، اليوم الأحد، إنه يتابع إنهاء معوقات مشروع الصرف الصحى للمرحلة الثانية تمويل بنك الاستثمار الأوروبى بقرى مطوبس، والتي تضم قرى "المحضر، ومعدية رشيد، وخان الجني، والصعايدة، والهردة"، بالوحدة المحلية بالجزيرة الخضراء، وقرى "البصراط، والملاوح، واليسرى، والغلايسة، والطويل"، بالوحدة المحلية بالبصراط، وقرى "عزبة الزهراء، والزورات، والروس، والسلاهبة ونجع السلاهبة، وأبوعقادة، والإصلاح، والسخاينة، والبرايشة"، بالوحدة المحلية بقرية برنبال، بمشاركة المجتمع المدنى، فضلًا عن توفير أراضى لإقامة محطة معالجة زغلول البحري بمطوبس، والتي تضم 14 قرية، وجار العمل في إضافة 4 قرى أخرى لتستوعب 18 قرية، كما أنه تم تدبير 21 فدانًا لتنفيذ المشروع، وبمجرد الحصول على تصريح وزارة البيئة سيتم التنفيذ فورًا، وسيتم السير فى إجراءات الطرح والترسية بعد الموافقة خلال أيام، وسيتم التصديق على قرار التخصيص في المجلس التنفيذى القادم.



وأكد محافظ كفرالشيخ، أن هناك مشاكل كبيرة فى توفير الأراضى لإقامة مشروعات صرف صحى لعدم وجود ظهير صحراوى فى كفرالشيخ، مطالبًا المواطنين بالتبرع والمشاركة بالأراضى لإقامة مشروعات الصرف الصحى، وإصدار قرارات التخصيص لقطع الأراضى الجاهزة لإقامة مشروعات الصرف الصحى، وتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرى المحرومة، تمويل الاتحاد الأوروبي، وعرضها على المجلس التنفيذي للمحافظة لسرعة إنهاء الإجراءات، فور الموافقة لصالح التنمية وتحسين الخدمات للمواطنين.



وأشار إلى أن مشروع توسع خدمات الصرف الصحى بمحافظة كفرالشيخ، يهدف إلى تقليل الملوثات ببحيرة البرلس والبحر الأبيض المتوسط، وتتضمن 22 قرية مرحلة أولى و57 قرية مرحلة ثانية، بالإضافة إلى مشروعات الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، لترتفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحى لقرى المحافظة من 38% إلى 60% عام 2022، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.