القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف اليوم فريق ساوثهامبتون نظيره تشيلسي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في جولتها الثامنة.



موعد مباراة تشيلسي وساوثهامبتون اليوم



يلتقي تشيلسي نظيره ساوثهامبتون على ملعب سانت ميريز معقل ساوثهامبتون، اليوم الأحد، في تمام الـ3 عصرًا بتوقيت القاهرة،و ال1بتوقيت دبي،و الـ4 بتوقيت مكة المكركة.





وأصبح ترتيب فريق تشيلسي في المركز الثامن ضمن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 11 نقطة، فيما وصل نادي ساوثهامبتون إلي المركز الـ 16 بـ 7 نقاط.



حكم مباراة تشيلسي وساوثهامبتون



وتقام المباراة المرتقبة بين تشيلسي وساوثهامبتون على ملعب سانت ميريز، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم البريميرليج، حيث يدير المباراة الحكم الدولي بول تيرني.



القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وساوثهامبتون



أما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وساوثهامبتون، فإن اللقاء سيذاع عبر فضائية بي إن سبورتس إتش HD1.



التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي



وبالنسبة للتشكيل المتوقع لنادي تشيلسي في لقاء المواجهة ساوثهامبتون، فإنه من المتوقع أن يكون في حراسة المرمى، كيبا، أما في خط الدفاع فقد يضم أزبيلكويتا، وكريستنسن، وكورت زوما، وإيمرسون.



وقد يضم خط الوسط في تشيلسي كل من نجولو كانتي، وجورجينيو، بينما خط الهجوم فقد يضم كل من بوليسيتش، ومونت، وبيدرو، وتامي أبراهام.