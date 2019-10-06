السيطرة على مشاجرة في فيصل

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة فيصل بالجيزة، مما أسفر عن إصابة عدد من المتشاجرين، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفيها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.



تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بشارع العشرين، بمنطقة فيصل.



انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فض المشاجرة، وذكر شهود عيان أن مشاجرة وقعت بين صاحب محل وسائق "توك توك"، استدعى خلالها كل منهما أنصاره، وتبادلوا التراشق بالحجارة وزجاجات المياه الغازية، مما أسفر عن إصابة عدد من الطرفين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتشاجرين، وأخطرت النيابة للتحقيق.