شركة البترول الوطنية الصينية تنسحب من مشروع حقل بارس الإيراني

قال وزير النفط الإيراني زنغنه اليوم الأحد، إن شركة البترول الوطنية الصينية انسحبت من تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي للغاز، حسبما نقلت وكالة رويترز، فيما لم يبد المزيد من التفاصيل حول أسباب الانسحاب.



وفي ذات السياق، أعلن زنغنه أن بلاده ستتطور المرحلة 11 من حقل "بارس الجنوبي الغازي المشترك مع قطر، وسنوافيكم بالمزيد من لتفاصيل تباعا.