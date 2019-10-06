ضبط عاطل لاتجاره بالمواد المخدرة بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته 4 طرب من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه بإمبابة، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.



وتوصلت تحريات المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى اتجار عاطل سابق اتهامه فى 3 قضايا مخدرات، بالاتجار بمخدر الحشيش.



وعقب الحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 4 طرب من الحشيش المخدر، وهاتفان محمولان، ومبلغ مالى.



وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.