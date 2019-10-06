ضبط عاطل لاتجاره بالمواد المخدرة بالجيزة
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:13 ص
ندي حمديطباعة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته 4 طرب من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه بإمبابة، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.
وتوصلت تحريات المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى اتجار عاطل سابق اتهامه فى 3 قضايا مخدرات، بالاتجار بمخدر الحشيش.
وعقب الحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 4 طرب من الحشيش المخدر، وهاتفان محمولان، ومبلغ مالى.
وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتوصلت تحريات المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى اتجار عاطل سابق اتهامه فى 3 قضايا مخدرات، بالاتجار بمخدر الحشيش.
وعقب الحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 4 طرب من الحشيش المخدر، وهاتفان محمولان، ومبلغ مالى.
وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.