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عالم

الآلاف في باكستان يواصلون مسيرتهم نحو خط المراقبة بإقليم كشمير

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:14 ص
جريدة الدستور
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واصل آلاف المواطنين في باكستان اليوم الأحد، مسيرتهم نحو خط المراقبة الفاصل بإقليم كشمير المتنازع عليه بين باكستان والهند لإظهار الدعم لسكان الجانب الهندي من الإقليم.

وذكرت قناة (سما تي في) الباكستانية أن المسيرة نظمتها "جبهة تحرير جامو كشمير" وبدأت من مدينة "بهيمبر" بكشمير الباكستانية في 4 أكتوبر الجاري وستنتهي قرب خط المراقبة اليوم، مضيفة أن عددا من المشاركين رددوا هتافات داعمة لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تطالبه باتخاذ خطوات نحو حل أزمة كشمير.

كما انتشر عدد من أفراد الشرطة على الطرق لمنع المتظاهرين من الوصول إلى خط وقف إطلاق النار، وكان خان قد حذر المتظاهرين أمس من عبور خط المراقبة معللا بأن الهند ستستغل ذلك للترويج لاتهامها السلطات الباكستانية بدعم الانفصاليين المسلحين في كشمير الهندية وزيادة العنف ضد سكان الإقليم.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

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