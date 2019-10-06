بدء الدراسة بمركز الدراسات المتخصصة بإيبارشية السويس

بدأت أمس السبت، فعاليات العام الدراسي الجديد بمركز الدراسات المتخصصة بالسويس، وذلك بحضور

، الأنبا بموا عميد المركز وأسقف إيبارشية السويس.



وألقى نيافته كلمة عن التعليم خلال فعاليات أول يوم دراسة بالمركز، مؤكدًا على أهمية أن يعطى التعليم الإنسان علم ومعرفة وفهم وحكمة وإفراز واستنارة.



كما شارك بفعاليات اليوم، القس جورجيوس مدير المركز متحدثًا عن نظام الدراسة في المركز، والقس

مينا وكيل المركز عن المواد الدراسية بالمركز مؤكدًا على شعار هو خدمة كل إنسان.



كما ألقت المكرسة يوأنا العجيبي الخادمة بالمركز محاضرة عن مهارات التواصل وهي المرسل والمستقبل والرسالة والتغذية العكسية والبيئة.