السيسي: مصر تحتفل بيوم الحد الفاصل بين اليأس والأمل (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تحتفل اليوم بأحد أعظم وأمجد الأيام، وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبل.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بمناسبة احتفال حرب أكتوبر، أن السادس من أكتوبر لا يمثل فقط نصرا عسكريا باهرا حققته القوات المسلحة باقتدار، وإنما تعبير عن إرادة أمة.



وأكد "السيسي"، أنه من حق الأجيال الحالية أن تعرف ماذا حدث خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن الأمواج العاتية تتحطم دوما أمام صلابة وتماسك الشعب المصري.