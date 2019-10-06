ضبط 4 أسلحة نارية و5 كيلو بانجو في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم، من القبض على 8 متهمين، بحوزتهم أسلحة نارية، و5.200 كيلو بانجو، ومواد مخدرة.



وتلقى مدير أمن أسوان اللواء محمد عمارة إخطارا، يفيد بضبط 8 متهمين وبحوزتهم، 4 سلاح ناري، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 5.200 كيلو جرام، فضلًا عن كمية من جوهر حشيش المخدر تزن 150 جراما، و27 أقراص مخدرة.



وتحرر المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وستتولى النيالة العامة تحقيقاتها حيالهم.



ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع، لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية دون ترخيص.