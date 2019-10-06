السيسي: السادات كان قائدًا وطنيًا وذا عبقرية استراتيجية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ذكرى نصر أكتوبر، إنه من حق الأجيال الحالية أن تعرف ماذا حدث خلال فترة حرب 6 أكتوبر المجيدة، وكيف تحمل المصريين وقتها الكثير من الأمور، وأن هذا الشعب الذي حقق النصر يوم 6 أكتوبر قادر على الحفاظ على الوطن والدفاع عنه من الأيادي الفاسدة.



كما حيا السيسي روح الرئيس المصري محمد أنور السادات الذي كان قائدا وطنيا ذا عبقرية استراتيجية ووضع مصلحة الشعب فوق أي اعتبار وعبر بمصر لبر الأمان والسلام.