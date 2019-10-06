السيسي: الوطن يواجه حروبا يأتي أغلبها من الخارج

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيس اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر المجيدة، إن قدر الوطن أن يتعرض لأمواج عاتية يأتي أغلبها من الخارج ولكنها تتحطم بقوة الشعب المصري.



وأضاف: اليوم هو أمجد وأعظم الأيام وهو عبور الحد الفاصل بين الأمل وبين الماضي والمستقبل.



وتابع: أن الحرب التي تواجهه مصر الآن تستهدف تبديد الثقة بين المواطن والشعب وتصوير الدولة كعدو، وأن الحرب الحالية تعتمد على الشائعات والأكاذيب والنصر فيها يكون متوقف على وعي المواطن.