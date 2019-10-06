الإعلاميين تهنئ القوات المسلحة والشعب بانتصارات أكتوبر المجيدة

هنأ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين القوات المسلحة المصرية الباسلة والشعب المصرى العظيم والرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة



وأكد سعدة أن الجيش المصري العظيم بذل كل غالي ونفيس من أجل بناء الدولة الحديثة التي ينشدها المصريون.



وقال سعدة إن التضحيات الغالية التي تقدمها قواتنا المسلحة للحفاظ على أمن وأمان مصر وشعبها في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف القتل والتدمير لشعبنا تجعلنا نلتف جميعا حول القيادة السياسية وجيشنا لاستمرار النجاحات العظيمة والبطولات التي تحققها قواتنا المسلحة من أجل الحفاظ على دولتنا المصرية.



وشدد على مواصلة دور الإعلام بمهنية للرد على كل الشائعات والأكاذيب التي تبثها القنوات المغرضة التي تستهدف النيل من استقرار الوطن.



وأضاف: ستبقى القوات المسلحة المصرية بانتصاراتها وانجازاتها عبر التاريخ هي محل فخر واعتزاز لكل المصريين التي دائما تؤكد تضحياتها المستمرة من أجل شعب مصر العظيم.