مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:59 ص
محمد عبدالنبيطباعة
ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأحد، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، نعرضها عليكم:
مواعيد مباريات الدورى المصرى والقنوات الناقلة
الجونة Vs مصر المقاصة 3:00 على قناة ON SPORT
حرس الحدود Vs طنطا 5:30 على قناة ON SPORT
طلائع الجيش Vs بيراميدز 5:30 على قناة ON SPORT
الزمالك Vs نادى مصر 8:00 على قناة ON SPORT
مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى والقنوات الناقلة
ساوثهامبتون Vs تشيلسى 3:00 على قناة beIN SPORT HD 1
أرسنال Vs بورنموث 3:00 على قناة beIN SPORT HD 7
مانشستر سيتى Vs وولفرهاميتون 3:00 على قناة beIN SPORT HD 2
نيوكاسل يونايتد Vs مانشستر يونايتد 5:30 على قناة beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدورى الإسبانى والقنوات الناقلة
ريال مايوركا Vs إسبانيول 12:00 ظهرا على قناة beIN SPORT HD 3
سيلتا فيجو Vs أتلتيك بلباو 2:00 على قناة beIN SPORT HD 3
بلد الوليد Vs أتلتيكو مدريد 4:00 على قناة beIN SPORT HD 3
ريال سوسيداد Vs خيتافى 6:30 على قناة beIN SPORT HD 3
برشلونة Vs إشبيليه 9:00 على قناة beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدورى الإيطالى والقنوات الناقلة
فيورنتينا Vs أودينيزى 12:30 ظهرا على قناة beIN SPORT HD 4
أتلانتا Vs ليتشى 3:00
بولونيا Vs لاتسيو 3:00
روما Vs كاليارى 3:00 على قناة beIN SPORT HD 4
تورينو Vs نابولى 6:00 على قناة beIN SPORT HD 4
انتر ميلان Vs يوفنتوس 8:45 على قناة beIN SPORT HD 4
بريشيا Vs ساسولو 8:45
مواعيد مباريات الدورى الألمانى والقنوات الناقلة
بوروسيا مونشنجلادباخ Vs أوجسبورج 1:30 على قناة beIN SPORT HD 5
فولفسبورج Vs يونيون برلين 3:30 على قناة beIN SPORT HD 5
اينتراخت فرانكفورت Vs فيردر بريمن 6:00 على قناة beIN SPORT HD 5
مواعيد مباريات الدورى الفرنسى والقنوات الناقلة
ليل Vs نيم أولمبيك 3:00 على قناة beIN SPORT HD 6
رين Vs ستاد رين 5:00 على قناة beIN SPORT HD 6
سانت ايتيان Vs ليون 9:00 على قناة beIN SPORT HD 6
مواعيد مباريات الدورى المصرى والقنوات الناقلة
الجونة Vs مصر المقاصة 3:00 على قناة ON SPORT
حرس الحدود Vs طنطا 5:30 على قناة ON SPORT
طلائع الجيش Vs بيراميدز 5:30 على قناة ON SPORT
الزمالك Vs نادى مصر 8:00 على قناة ON SPORT
مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى والقنوات الناقلة
ساوثهامبتون Vs تشيلسى 3:00 على قناة beIN SPORT HD 1
أرسنال Vs بورنموث 3:00 على قناة beIN SPORT HD 7
مانشستر سيتى Vs وولفرهاميتون 3:00 على قناة beIN SPORT HD 2
نيوكاسل يونايتد Vs مانشستر يونايتد 5:30 على قناة beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدورى الإسبانى والقنوات الناقلة
ريال مايوركا Vs إسبانيول 12:00 ظهرا على قناة beIN SPORT HD 3
سيلتا فيجو Vs أتلتيك بلباو 2:00 على قناة beIN SPORT HD 3
بلد الوليد Vs أتلتيكو مدريد 4:00 على قناة beIN SPORT HD 3
ريال سوسيداد Vs خيتافى 6:30 على قناة beIN SPORT HD 3
برشلونة Vs إشبيليه 9:00 على قناة beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدورى الإيطالى والقنوات الناقلة
فيورنتينا Vs أودينيزى 12:30 ظهرا على قناة beIN SPORT HD 4
أتلانتا Vs ليتشى 3:00
بولونيا Vs لاتسيو 3:00
روما Vs كاليارى 3:00 على قناة beIN SPORT HD 4
تورينو Vs نابولى 6:00 على قناة beIN SPORT HD 4
انتر ميلان Vs يوفنتوس 8:45 على قناة beIN SPORT HD 4
بريشيا Vs ساسولو 8:45
مواعيد مباريات الدورى الألمانى والقنوات الناقلة
بوروسيا مونشنجلادباخ Vs أوجسبورج 1:30 على قناة beIN SPORT HD 5
فولفسبورج Vs يونيون برلين 3:30 على قناة beIN SPORT HD 5
اينتراخت فرانكفورت Vs فيردر بريمن 6:00 على قناة beIN SPORT HD 5
مواعيد مباريات الدورى الفرنسى والقنوات الناقلة
ليل Vs نيم أولمبيك 3:00 على قناة beIN SPORT HD 6
رين Vs ستاد رين 5:00 على قناة beIN SPORT HD 6
سانت ايتيان Vs ليون 9:00 على قناة beIN SPORT HD 6