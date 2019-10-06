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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:59 ص
جريدة الدستور
محمد عبدالنبي
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ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأحد، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، نعرضها عليكم:

مواعيد مباريات الدورى المصرى والقنوات الناقلة

الجونة Vs مصر المقاصة 3:00 على قناة ON SPORT

حرس الحدود Vs طنطا 5:30 على قناة ON SPORT

طلائع الجيش Vs بيراميدز 5:30 على قناة ON SPORT

الزمالك Vs نادى مصر 8:00 على قناة ON SPORT



مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى والقنوات الناقلة

ساوثهامبتون Vs تشيلسى 3:00 على قناة beIN SPORT HD 1

أرسنال Vs بورنموث 3:00 على قناة beIN SPORT HD 7

مانشستر سيتى Vs وولفرهاميتون 3:00 على قناة beIN SPORT HD 2

نيوكاسل يونايتد Vs مانشستر يونايتد 5:30 على قناة beIN SPORT HD 2



مواعيد مباريات الدورى الإسبانى والقنوات الناقلة

ريال مايوركا Vs إسبانيول 12:00 ظهرا على قناة beIN SPORT HD 3

سيلتا فيجو Vs أتلتيك بلباو 2:00 على قناة beIN SPORT HD 3

بلد الوليد Vs أتلتيكو مدريد 4:00 على قناة beIN SPORT HD 3

ريال سوسيداد Vs خيتافى 6:30 على قناة beIN SPORT HD 3

برشلونة Vs إشبيليه 9:00 على قناة beIN SPORT HD 3


مواعيد مباريات الدورى الإيطالى والقنوات الناقلة

فيورنتينا Vs أودينيزى 12:30 ظهرا على قناة beIN SPORT HD 4

أتلانتا Vs ليتشى 3:00

بولونيا Vs لاتسيو 3:00

روما Vs كاليارى 3:00 على قناة beIN SPORT HD 4

تورينو Vs نابولى 6:00 على قناة beIN SPORT HD 4

انتر ميلان Vs يوفنتوس 8:45 على قناة beIN SPORT HD 4

بريشيا Vs ساسولو 8:45



مواعيد مباريات الدورى الألمانى والقنوات الناقلة

بوروسيا مونشنجلادباخ Vs أوجسبورج 1:30 على قناة beIN SPORT HD 5

فولفسبورج Vs يونيون برلين 3:30 على قناة beIN SPORT HD 5

اينتراخت فرانكفورت Vs فيردر بريمن 6:00 على قناة beIN SPORT HD 5



مواعيد مباريات الدورى الفرنسى والقنوات الناقلة

ليل Vs نيم أولمبيك 3:00 على قناة beIN SPORT HD 6

رين Vs ستاد رين 5:00 على قناة beIN SPORT HD 6

سانت ايتيان Vs ليون 9:00 على قناة beIN SPORT HD 6

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