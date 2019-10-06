ضبط 17 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية بالجيزة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 17 متهما، بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة، خلال حملة أمنية.



ضبط رجال المباحث بحوزة المتهمين، 12 فرد خرطوش، و3 طبنجات، وبندقية خرطوش، ماركة بامب أكشن، بالإضافة إلى 56 طلقة مختلفة الأعيرة.



بمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.