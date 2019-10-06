ليفربول الشجاع يجد سبيلا للفوز مرة أخرى

أطاح ليفربول بالعديد من الفرق تحت قيادة يورجن كلوب، لكن للمباراة الثالثة على التوالي أظهر أسلوبا مختلفا في تحقيق الانتصارات خلال الفوز 2-1 على ليستر سيتي ليحافظ بالتالي على بدايته المثالية لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وتحت قيادة بريندان رودجرز، وهو المدرب الذي كاد أن يقود ليفربول لإحراز اللقب في موسم 2013-2014، كان يتوقع على نطاق واسع أن يمثل ليستر الاختبار الأصعب لمتصدر الدوري حتى الآن على المس توى المحلي.



وكان مستوى ليفربول خلال فوزه في آخر مباراتين 1-صفر خارج ملعبه على شيفيلد يونايتد و4-3 على رد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا بعيدا عن أدائه الهجومي الشرس المعتاد.



واحتاج ليفربول إلى خطأ فادح من دين هندرسون حارس شيفيلد وهدف من محمد صلاح ضد سالزبورج بعد أن فرط في تقدمه بثلاثة أهداف ليتعادل 3-3، ولم تكن الاستعدادات لاستقبال ليستر المتألق باستاد

أنفيلد مثالية.



ومنذ تعيين رودجرز لقيادة ليستر، حصد ليفربول ومانشستر سيتي فقط نقاطا أكثر في الدوري من بطل 2016، وبدا أنه وجد الخطة المناسبة بعد أن أحبط الفريق صاحب الأرض في البداية.

