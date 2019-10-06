تيجريس أونال يحرم سانتوس لاجونا من صدارة الدوري المكسيكي

اأدر فريق سانتوس لاجونا فرصة اقتناص صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم بعدما تعرض لهزيمة قاسية على ملعب مضيفه تيجريس أونال صفر 4 فجر الأحد في المرحلة الثالثة عشر للمسابقة.



وفي مباريات أخرى فاز كروز ازول على كلوب أمريكا 5 2 وتعادل ليون مع فيراكروز 1 1 وديبورتيفو جوادالاخارا مع بوماس اونام 1 1 وتيخوانا مع أطلس جوادالاخارا 2 2.



وتوقف رصيد سانتوس لاجونا عند 23 نقطة في المركز الثاني من 12 مباراة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نيكاكسا الذي خاض 13 مباراة.



وتقدم لوكاس زيلارايان بهدف لتيجريس أونال في الدقيقة الأولى ثم أضاف اندري بيير جينياك الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 26 و48 قبل أن يختتم لوكاس زيلارايان التسجيل في الدقيقة 60.