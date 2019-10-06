التلسكوب الصيني فاست يراقب انفجارا سريعا ومتكررا بالفضاء

يتابع علماء صينيون عن كثب انفجارا راديويا سريعا ومتكررا، وذلك من خلال عمليات مراقبة تجري خلال عطلة العيد الوطني الصيني.



وقال تشيان لي، الباحث المشارك بالمراصد الفلكية الوطنية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، إن العلماء لم يتحققوا بعد بشأن أي نوع من الأجسام السماوية هو مصدر هذا الانفجار، كما لم يعرفوا بعده عن الأرض.



وكان هذا الانفجار المتكرر، الذي أطلق عليه اسم "إف.آر.بي121102"، قد اكتشف لأول مرة في سبتمبر عند قيام باحثين بمعالجة بيانات الإشارات الراديوية الكونية التي يستقبلها التلسكوب الصيني فاست الذي يبلغ قطره 500 متر، والذي يعرف باسم "عين الصين على السماء".



وقال تشيان، وهو أيضا رئيس برنامج مراقبة "عين الصين على السماء"، إن الانفجارات السريعة عادة ما تكون قصيرة وكثيفة، وهي أقل بكثير من النجوم النابضة، مشيرا إلى أن مثل هذا الانفجار المتكرر غير شائع.



وأضاف: "نأمل في اكتشاف الطبيعة والقوانين المحتملة للانفجار الراديوي السريع المتكرر من خلال دراسة نبضاته إحصائيا".



ويعتقد علماء صينيون أن مزيدا من الرصد والبحث قد يساعد في توضيح المصادر والآليات الفيزيائية لما يطلق عليه اسم "الإشارات الغامضة من الفضاء السحيق".