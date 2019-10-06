ضبط 53 متهما لاتجارهم بالمواد المخدرة في الجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية موسعة تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، وفي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في القضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط وتجار المواد المخدرة.



وقد أسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة المنقضية عن ضبط 53 متهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم حشيش، إستروكس، وأقراص مخدرة.



كما تمكنت من ضبط 17 متهما بحوزتهم أسلحة نارية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.