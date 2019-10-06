مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم ببنى سويف

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم الأحد، فى حادث تصادم سيارتين نقل على الطريق الصحراوى الشرقى القديم جنوب مدينة بنى سويف إتجاه محافظة المنيا.



وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع الواقعة وتبين أن الجثة لشخص ويدعى صبري صبري علي سليمان ومقيم فارسكور بمحافظة دمياط 57 سنة سائق وتم ايداعة بمشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العام، وشخص آخر مصاب ويدعى محمد خالد محمد 27 سنة مقيم ملوي محافظة المنيا مصابا بكسر بالكتف الأيمن وتم نقله إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.