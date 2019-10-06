فتح مراكز الاقتراع فى الانتخابات التشريعية بتونس

فتحت مراكز الاقتراع اليوم الأحد في تونس لثالث انتخابات تشريعية تجري منذ ثورة 2011، وسط أجواء سياسية متوترة.



ودعي اكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار برلمان جديد من 217 مقعدا في ظل مخاوف من تداعيات نتائج الدورة الأولى من الانخابات الرئاسية التي جرت قبل ثلاثة أسابيع.

