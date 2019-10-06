الجيش الفلبينى ينقذ زوجين اختطافا جنوب البلاد

أعلن متحدث اليوم الأحد عن أن الجيش الفلبيني قام بتشكيل قوة مهام لإنقاذ رجل بريطاني وزوجته الفلبينية، اللذين جرى اختطافهما من منتجع في جنوب البلاد المضطرب.



وجرى اختطاف الان ارثر هيرونز 70 عاما وويلما باجليناوان هيرونز، التي لا يعرف عمرها، أمس الأول الجمعة من المنتجع الذي يمتلكانه في بلدة توكوران في إقليم زامبوانجا ديل سور.



وقد فر المسلحون وبصحبتهم الرهائن على متن قاربين توجها في مسارين مختلفين، ولم يعرف ما إذا كان الزوجان على متن قارب واحد أو كل منهما على متن قارب.



وقال الميجور ارفين انسيناس، المتحدث باسم القوات المسلحة قي المنطقة لإذاعة دي زد بي بي، إن الجيش " شكل قوة مهام لإنقاذ الان وويلما هيرونز".



وأضاف:" لم يتم بعد تحديد هوية الخاطفين، ولكن العصابات التي تقوم بعمليات خطف مقابل الحصول على فدية نشطة في هذه المنطقة".

وأوضح أنه لا يوجد بعد أي دليل على أن جماعة أبوسياف وراء حادث الخطف.



ويشار إلى أن جماعة أبوسياف قامت باختطاف العشرات من الأجانب مقابل المطالبة بالحصول على فدية، كما قتلت البعض منهم، ومن بينهم مواطن ألماني عام2017