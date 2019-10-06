طالبان تطلق سراح 43 مدنيا مختطفا بإقليم غزنى الأفغانى

أطلق مسلحو حركة طالبان سراح 43 مدنيا، كانوا قد اختطفوهم من منطقة خواجه عمري بإقليم غزني، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وجاء في بيان صادر عن مكتب حاكم إقليم غزني، أن مسلحي طالبان اختطفوا 43 مدنيا بالمنطقة قبل يومين.

وأضاف البيان أن مسلحي طالبان أطلقوا سراح الرهائن مساء أمس السبت، بعد أن تدخل شيوخ القبائل المحليون وتفاوضوا مع المسلحين.

ولم تعلق حركة طالبان على هذا الأمر حتى الآن.