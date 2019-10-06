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اقتصاد

كوريا الجنوبية تشهد أكبر تراجع فى الصادرات

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:10 ص
جريدة الدستور
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شهدت كوريا الجنوبية أكبر تراجع في الصادرات بين أكبر 10 دول مصدرة في العالم خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، وذلك في ضوء تداعيات احتدام الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم (الولايات المتحدة والصين)، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وأظهرت إحصاءات صادرة عن منظمة التجارة العالمية اليوم الأحد - نشرتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن كوريا الجنوبية سجلت أكبر انخفاض بناء على معدل التغيير على أساس سنوي في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى يوليو.

وتشمل أكبر 10 دول مصدرة عالميا، الصين والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وهولندا وكوريا الجنوبية وفرنسا وهونج كونج وإيطاليا وبريطانيا.

ووصلت قيمة الصادرات الكورية الجنوبية من يناير إلى يوليو من العام الجاري إلى 317.3 مليار دولار منخفضة بمقدار 8.94% عن نفس الفترة من العام السابق.

كما سجلت هونج كونج وألمانيا واليابان وبريطانيا تراجعا بنسب 6.7% و5.4% و5% و4.6% على التوالي.

وفي المقابل، حققت الصين نموا قدره 0.59% خلال الفترة المذكورة في ظل حربها التجارية مع الولايات المتحدة، لتصبح دولة وحيدة شهدت زيادة من بين الدول العشر.

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