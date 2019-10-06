مصرع 4 أشخاص بعد استخدام مزعوم لفحم معالج في منغوليا

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم بعد مزاعم بحرق فحم معالج بغرض التدفئة، حسبما ذكر المكتب الصحفي لمكتب حاكم مدينة أولان باتور اليوم الأحد.



وقال المكتب الصحفي في بيان إن "ما مجموعه 16 شخصا من عدة أسر أدخلوا إلى المستشفى منذ مساء يوم الجمعة بعد استخدام مزعوم للوقود المعالج للاستخدام المنزلي. للأسف، توفي أربعة منهم، من بينهم طفلان، يوم السبت".



وأفاد البيان أن ساينبويان أمارسايخان، رئيس بلدية العاصمة، أمر المسؤولين المعنيين بتحديد أسباب الوفيات وعما إذا كانت القضية مرتبطة بالوقود المعالج.



وتعاني أولان باتور، موطن أكثر من نصف سكان منغوليا، من تلوث الهواء الشديد في فصل الشتاء.



في 15 مايو، بدأ سريان حظر حكومي على الاستخدام المحلي للفحم المنخفض النوعية في أولان باتور، وذلك بهدف الحد من تلوث الهواء. ومنذ ذلك الحين، تم تزويد الأسر في المدينة بالوقود المعالج بدلا من الفحم الخام.