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عالم

مستوطنون يعطبون إطارات 13 مركبة ويخطون شعارات عنصرية شمال سلفيت

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:56 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعطب مستوطنون، اليوم الأحد، إطارات 13 مركبة، وخطوا شعارات عنصرية في قرية قيرة شمال سلفيت.

وقالت رئيسة مجلس قيرة عائشة نمر لـ"وفا"، إن مستوطنين تسللوا إلى القرية بعد الساعة الثانية فجرًا، وأعطبوا اطارات المركبات وخطوا شعارات عنصرية على جدران ومداخل المنازل وعدد من مركبات المواطنين.

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