الأحد 06 أكتوبر 2019 الموافق 07 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

8 انتهاكات إسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال سبتمبر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:56 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، 8 انتهاكات بحق الصحفيين في الأرض الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر سبتمبر الماضي.

وذكرت "وفا" في تقريرها الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تواصل وتتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين ضمن سياسة بربرية مبرمجة، بهدف الحد من نشاطهم ودورهم في تغطية الأحداث والانتهاكات التي تنفذها تلك القوات بحق المواطنين العزل.

وأوضح التقرير، أن عدد المصابين من الصحفيين جراء إطلاق العيارات المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب المبرح، بالإضافة إلى اعتداءات أخرى بلغت 6 مصابين، أما عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار التي لم ينتج عنها إصابات فقد بلغت حالتين.

وبين، أنه بتاريخ 19 اعتقلت قوات الاحتلال أستاذة الإعلام في جامعة بيرزيت الروائية والشاعرة وداد البرغوثي، بعد اقتحام منزلها في قرية كوبر قرب مدينة رام الله. وتم نقلها إلى معسكر "عوفر" الاحتلالي للتحقيق معها.

وبتاريخ 69 استهدفت قوات الاحتلال مصور شبكة "سراج" الإعلامية أحمد الهندي برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط أصابته في كتفه الأيسر، أثناء تغطيته للمسيرات السلمية شرق مدينة غزة.

في حين استهدفت تلك القوات بتاريخ 99 الصحفي عبد الرحمن يونس، برصاصة مطاطية في الرقبة، خلال مواجهات عنيفة اندلعت على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، احتجاجا على استشهاد الأسير بسام السائح.

كما استهدفت بتاريخ 119 المصوّر الصحفي الحرّ محمد تركمان برصاصة معدنية مغلّفة بالمطاط أصابته في ساقه، خلال تغطيته اقتحام الجنود لبلدة بيرزيت شمال رام الله.

وبتاريخ 139 استهدفت قوات الاحتلال الصحفي الحرّ زكريا بكير برصاصة معدنية مغلّفة بالمطاط أصابته في ذراعه اليسرى، أثناء تغطيته المسيرات شرق قطاع غزة.

ومنعت سلطات الاحتلال بتاريخ 199 الصحفية في قناة "تي. آر. تي" التركية مجدولين حسونة من السفر عبر معبر الكرامة إلى الأردن.

وبتاريخ 209 استهدفت قوات الاحتلال مراسل تلفزيون فلسطين حمد شاور بعيار معدني باليد، خلال قمع الاحتلال للمتظاهرين في كفر قدوم في قلقيلية.

وبالتاريخ ذاته، أصابت قوات الاحتلال المصوّر الصحفي الحرّ عبد الرحمن الكحلوت برصاصتين معدنيّتين في ركبتيه، أثناء تغطيته المسيرات السلمية شرق مدينة غزة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

بالأدلة.. محمد الباز يفضح أكاذيب عبدالله الشريف عن صحيفته الجنائية

منذ حوالي 19 ساعة

تعليق زوجة الشهيد "منسى" بعد الإعلان عن عمل درامى لقصة حياته

منذ حوالي 11 ساعة

هل خفضت الدولة سعر البنزين بسبب الدعوة للتظاهر؟.. الباز يكشف أكاذيب الإخوان

منذ حوالي 19 ساعة

"ردت فى صدرها قتلتها".. حفلة سخرية من رضوى الشربيني بعد حلقة "أبو تورتة"

ads

الصور

image description

صور.. خماسية الأهلى فى أسوان

image description

افتتاح بوابة الأهلي العملاقة بمدينة نصر

image description

أحدث جلسة تصوير أغنية حمادة هلال الجديدة

image description

مباراة الزمالك والمقاصة في صور

image description

مباراة فوز الزمالك على مصر المقاصة وطرد طارق حامد

الأكثر قراءة

مصرع شابان أثناء تنقيبهما عن الذهب بالبحر الأحمر

هل خفضت الدولة سعر البنزين بسبب الدعوة للتظاهر؟.. الباز يكشف أكاذيب الإخوان

فيديو.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى باسم يوسف

العثور على تمساح في بورسعيد

أيام زمان

يوسف وهبي.. فنان آمن بعالم الأرواح واستخدمها للتداوي

فيديو نادر.. زيارة الرئيس السادات والملك فيصل بن عبدالعزيز لخط بارليف

فيديو نادر للحظة خروج جثمان الرئيس السادات من المستشفى ودفنه

حسن الإمام يُقبل "ركب" الراحل حسين رياض.. تعرّف على القصة

الصحة

تطبيق جديد للكشف عن العلامات المبكرة لسرطان العين بين الأطفال

مأكولات بحرية هامة للحامل لإنجاب أطفال أذكياء

10 طرق طبيعية لإزالة جير الأسنان

الألياف الغذائية تقلل من مخاطر السكر وضغط الدم المرتفع

الرئيس نيوز

عمرو أديب للمصريين: "لازم نقف ورا البلد في أزمة سد النهضة"

تصريحات السيسي عن سد النهضة تتصدر وسائل الإعلام العربية والعالمية

أحمد موسى: اجتماع الجاسوس مرسى لحل أزمة سد النهضة حضره إرهابيون

إثيوبيا: مستعدون لحل أي خلاف حول "سد النهضة" عبر التشاور

منوعات

نباتيون يدشنون حملة لإجبار بريطانيا على حظر اللحوم والأسماك

صدور كتاب جديد عن البرمائيات في كينيا

أسراب الحشرات السوداء تغزو منطقة سكنية بسنغافورة

الشرطة الإيطالية تستعيد دراجة نارية بعد 28 سنة من سرقتها

كشكول

"المدارس اليابانية" تخصص الأنشطة الطلابية للحديث عن انتصار أكتوبر

رئيس جامعة طنطا: بطولات القوات المسلحة في حرب العبور فخر للمصريين

وظائف خالية بسوهاج الأزهرية.. تعرف على الشروط

السفير الألماني: الجامعة الألمانية بالقاهرة من أنجح مشروعتنا خارج الحدود

إسلام سياسي

اليمن: ضبط خلية نسائية حوثية تزرع الألغام في الأسواق

فيديو .. الإفتاء تكشف: كيف يرتدي الإخوان ثوب المظلومية للتغطية على جرائمهم؟!

سياسي ألماني: حتى كرة القدم غير آمنة من إرهاب أردوغان

طالبان تقتل 6 رجال شرطة فى إقليم شمال شرق أفغانستان


زيت وسكر

ترقيم وتسجيل  5 مليون رأس ماشية بالمحافظات

8  مشروعات إستثمارية داجنة بحق الإنتفاع

فوائد “محار البحر” لصحة جسمك

تعرف على حجم الإنجاز بمشروعات الصرف الصحي بالقرى

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
إذا عـشقت اعشق قمر
ماجد حبته
.. ولم تنته الحرب
ماجد حبته
سخّان أم هيثم!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أمين الخولى.. الثائر الأول بين الأساتذة والتلاميذ
المزيد

الثقافة

رباعى الساكسفون الكورى يعزف مؤلفات مصرية وعالمية فى الأوبرا

انطلاق فعاليات الأسبوع العاشر للبرنامج الثقافى بملوى

"ثقافة جنوب سيناء" تضىء شرم الشيخ احتفالا بذكرى النصر

عرض فيلم "المحارب" بسينما المركز الثقافى بطنطا

صفحتنا ع الفيس بوك