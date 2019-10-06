الأرصاد: بريطانيا تواجه أقسى موسم شتاء منذ 1963

حذر خبراء الأرصاد الجوية فى بريطانيا المواطنين البريطانيين من أنهم سيواجهون على الأرجح أقسى موسم شتاء تشهده البلاد منذ عام 1963.



وأضاف خبراء الارصاد أنه من المنتظر أن تشهد درجات الحرارة تراجعات كبيرة في غضون عشرة أيام.



ونقلت صحيفة (ديلي ستار) عن خبراء الأرصاد أنه قبل ذلك ستضرب بقايا إعصار لورنزو الساحل الغربي للمملكة المتحدة بداية الأسبوع حاملا معه أمطارا غزيرة.



وأوضح خبراء الأرصاد أن الشهر الحالى سيشهد سقوط كميات من الثلوج قبل أن تصل الثلوج لذروتها خلال شهرى نوفمبر وديسمبر القادمين خلال فترات أعياد الميلاد.