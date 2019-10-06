انتعاشة اقتصادية بمدن ركوب الأمواج اليابانية قبل أولمبياد 2020

تشهد بلدات ركوب الأمواج اليابانية انتعاشة اقتصادية قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" التى تشهد ضم رياضة ركوب الامواج للالعاب الأولمبية للمرة الأولى.



وقامت المقاطعات اليابانية التى تضم هذه البديات في جذب السياح الاجانب ووقف تراجع أعداد السكان، وتقوم حاليا بتنظيم فعاليات ركوب الأمواج وأنشأت مواقع خاصة على شبكة الإنترنت للترويج لنفسها كوجهات يمكن أن يرتادها هواة ركوب الأمواج.



يذكر أن ايشينوميا فى مقاطعة تشيبا على ساحل المحيط الهادئ بالقرب من طوكيو ستستضيف مسابقات ركوك الأمواج فى أولمبياد طوكيو فى العام القادم.