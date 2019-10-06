أسراب الحشرات السوداء تغزو منطقة سكنية بسنغافورة

فرضت السلطات في سنغافورة على السكان في "بوكيت باتوك" عدة تدابير في مواجهة أسراب الحشرات السوداء التي تغزو المدينة السكنية الواقعة في المنطقة الغربية من سنغافورة.



وأبلغ مجلس الإسكان الأهالي بضرورة إغلاق النوافذ واستخدام الإضاءة الخافتة وتناول وجبة العشاء قبل غروب الشمس مع عدم السماح للأطفال بالخروج وذلك بعد أن غزت أسراب الخنفساء السوداء شققهم في الأيام القليلة الماضية.



وذكرت صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية على الإنترنت، أن عودة الحشرات السوداء جاء بعد 4 أعوام عندما اجتاح نوع مشابه من الخنفساء بأعداد كبيرة المباني السكنية في بوكيت باتوك عام 2015، مشيرة إلى أن السكان ضبطوا روتين حياتهم اليومية على وجود هذه الأنواع من الحشرات.



واتخذ مجلس البلدة سلسلة من التدابير لمواجهة هذه الحشرة، بيد أن خبراء الحشرات يقولون إنه قد يكمن الحل طويل الأجل في فهم سبب عودة الحشرات، والتي يمكن ربطها بالطقس.

